OM : Une étude cauchemardesque pour Marseille

L'Observatoire du football (CIES) affirme que l'Olympique de Marseille sera le club européen le plus lourdement impacté sur la valeur de son effectif si le foot ne reprenait pas en Europe.

Spécialisé dans les études financières et sportives sur le le foot, l'Observatoire du football (CIES), organisme basé en Suisse, étudie chaque semaine les données économiques des clubs et des joueurs des 5 plus grands championnats européens. Ces données sont souvent de qualité et très précises, même si elles font parfois grincer des dents. Et ce sera probablement le cas après la dernière livraison du CIES. En effet, en prenant l’hypothèse qui n’est plus saugrenue d’un arrêt total du football cette saison, la valeur des effectifs de la totalité des clubs du Big 5 serait en chute libre. Mais c’est l’Olympique de Marseille qui sera le plus lourdement impacté si une telle décision intervient.

Selon l'Observatoire du football, qui se base sur l’âge des joueurs, les dates de fin de contrat, les performances en cours, l’OM verrait la valeur financière son effectif passer de 256ME le 11 mars, avant l’arrêt du Championnat, à 159ME, soit une baisse de 37,9% au 30 juin. Derrière l’Olympique de Marseille, on voit l’Inter, avec une chute de 35,7% de la valeur financière de son groupe. Sur la troisième marche du podium, c'est l'Hellas Verone qui perd 34,3% (67 à 44ME). En France, derrière l’OM on trouve le PSG, la valeur de l’effectif de Thomas Tuchel perdant 31,4% (659ME contre 961ME), tandis que l’OL ne perd « que » 28% avec 383ME contre 532ME. A noter que c’est un club de Ligue 1, le Stade Brestois, qui aurait la perte la plus faible du Big 5 avec -16%.