OM : Une astuce pour masquer la vraie blessure de Mandanda ?

Dans : OM, Ligue 1.

Steve Mandanda affiche une forme physique éblouissante cet été, le gardien de but de l'Olympique de Marseille ayant perdu près de 10 kilos suite à une cure en Italie. Mais si le portier phocéen a donné l'exemple, il y a une chose contre laquelle personne ne peut lutter, à savoir le poids des années. Et forcément, à 34 ans, Steve Mandanda a un physique plus fragile, ce qui s'est confirmé dès la reprise du travail avec ses coéquipiers de l'OM. Car si les dirigeants marseillais affirment que c'est un coup reçu à l'entraînement il y a dix jours qui empêche le gardien de but de participer aux séances collectives, la réalité est bien différente.

En effet, ce dimanche L'Equipe affirme que Steve Mandanda n'a pas été victime d'un choc avec un coéquipier, mais souffre d'une blessure musculaire. Rien de très inquiétant puisque le portier de l'Olympique de Marseille devrait revenir la semaine prochaine, mais forcément compte tenu de sa métamorphose physique et du changement intervenu au sein du staff en charge de la préparation physique, le risque existait qu'un tel souci apparaisse. Du côté de l'OM, même si on a préféré travestir la réalité, on ne paraît pas si inquiet que cela suite à la blessure de Steve Mandanda. Et cela même si Yoahnn Pelé est lui aussi touché et pourrait laisser sa place au troisième portier marseillais pour le match amical de ce dimanche face aux Rangers.