OM : Piquer Nsoki au PSG, l'OM veut frapper fort d'ici le 31 août

Le feuilleton Mario Balotelli s'étant terminé en eau de boudin, les dirigeants de l'Olympique de Marseille savent qu'ils vont devoir faire fort d'ici le 31 août s'ils veulent éviter la vindicte populaire. Et si Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont probablement mal dormi, ils vont devoir rapidement se remettre au boulot, plusieurs dossier devant se finaliser dans les onze prochains jours. En faut de la pile, il y celui de Stanley Nsoki, le jeune défenseur formé au Paris Saint-Germain et qui pour l'instant refuse de signer avec le club de la capitale.

Selon La Provence, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont déjà fait parvenir une offre au PSG pour s'offrir Stanley Nsoki. Cependant, le quotidien régional admet que pour l'instant l'OM n'a pas vraiment avancé concernant le défenseur de 19 ans, le dossier étant en stand-by et aucune avancée sérieuse n'étant intervenue ces dernières heures. Et cela pourrait durer jusqu'à la deadline du mercato, le Paris Saint-Germain n'ayant visiblement pas renoncé à l'idée de conserver Stanley Nsoki et de lui faire signer un contrat.