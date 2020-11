OM : Un latéral en vue, Longoria toque à la porte de Manchester City

Dans : OM.

Toujours à la recherche d’un latéral droit après le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’Olympique de Marseille étudie une nouvelle piste qui mène à Manchester City.

Contrairement à l’année dernière, lorsqu’il avait conclu le transfert de l’ex-Nantais Valentin Rongier après la fermeture du marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’a pas jugé nécessaire de recruter un joker. L’idée a forcément traversé l’esprit des dirigeants après l’échec des négociations pour Joakim Maehle. Rappelons que le club phocéen avait trouvé un accord pour le Danois, avant que Genk ne revienne sur sa décision dans les dernières heures du mercato estival. L’entraîneur André Villas-Boas a donc débuté la saison avec un seul latéral droit de métier, à savoir Hiroki Sakai, loin de son meilleur niveau depuis quelques rencontres.

On peut donc s’attendre à voir le vice-champion de France repartir en quête d’un renfort à ce poste où Yuto Nagatomo peut aussi dépanner. La piste menant à Joakim Maehle n’est peut-être pas totalement écartée. Et d’après la chaîne Téléfoot, le directeur sportif Pablo Longoria s’intéresse également à Issa Kaboré (19 ans). L’international burkinabé porte toujours le maillot de Malines. Mais depuis cet été, ce jeune talent appartient à Manchester City qui l’a laissé en prêt en Belgique pour augmenter son temps de jeu (10 matchs de championnat cette saison) et sa valeur. En effet, les Citizens réclameraient 5 millions d’euros plus des bonus pour le libérer. Un montant a priori accessible pour les Marseillais.