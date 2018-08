OM : Le prix de Moïse Kean flambe, la concurrence débarque !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

A 24 heures de la fin du mercato estival, le dossier Moïse Kean s'est subitement compliqué pour l'Olympique de Marseille. En effet, selon le Corriere dello Sport, l'OM n'est désormais plus seul à discuter avec la Juventus. Et en toute logique, le prix du jeune attaquant a subitement grimpé, tandis que la Vieille Dame réclame toujours une clause de rachat, afin d'avoir une main sur Moïse Kean à l'avenir, même s'il doit partir d'ici vendredi minuit.

Pour finaliser ce transfert, on parle désormais de 20ME, l'Olympique de Marseille semble toujours bien placé. Mais avec la concurrence de Monaco, Nice et du club espagnol de Leganas les choses peuvent évoluer. D'autant que l'agent de Moïse Kean n'est autre que Mino Raiola, dont on sait d'avance qu'il ne fera aucun cadeau lorsqu'il s'agira de négocier les termes du contre de l'attaquant de 18 ans. Rappelons toutefois que mercredi encore la presse italienne affirmait que la Juventus n'avait nullement l'intention de voir partir un joueur qui a encore beaucoup de choses à prouver.