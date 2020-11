OM : Villas-Boas prêt à partir du jour au lendemain ?

Dans : OM.

Sur les nerfs, André Villas-Boas a totalement disjoncté vendredi soir au micro de Téléfoot, après la victoire de l’OM à Strasbourg (0-1).

Excellent dans sa communication depuis son arrivée à Marseille il y a un an, l’entraîneur portugais a vrillé, s’emportant fortement à l’encontre des journalistes de Téléfoot. Plus que jamais touché par les critiques visant son équipe, notamment pour ses performances en Ligue des Champions, André Villas-Boas a perdu la sérénité qui faisait sa force la saison dernière. Ancien adjoint du Portugais à Chelsea, Christophe Lollichon connaît « AVB » par cœur. Et pour l’entraîneur des gardiens des Blues, un contexte trop pesant à Marseille pourrait très bien pousser André Villas-Boas à partir. Car s’il y a bien un homme libre et capable de partir du jour au lendemain, c’est bien le « Spécial Two ».

« Il faut se souvenir que lorsqu'il a quitté la Chine, il a refusé un contrat mirobolant. Je ne sais même pas si Guardiola gagne ce qu'on lui proposait à l'époque. André est un homme de challenges, pas un coach qui s'accroche à ses contrats, et le challenge marseillais l'a vraiment excité. Là, il est un peu dans le dur à cause de la C1, mais je ne me fais aucun souci. Il veut qu'on le laisse bosser, et si ce n'est pas le cas, il est tout à fait capable d'arrêter sans rien demander. C'est un homme libre, et ce qui l'intéresse, c'est sa relation avec ses joueurs, sa capacité à les faire progresser et à les remettre dans le coup » a commenté Christophe Lollichon, interrogé par Le Phocéen. Encore traumatisés par le départ fracassant de Marcelo Bielsa il y a cinq ans, les supporters olympiens seraient évidemment mis KO en cas de démission d’André Villas-Boas. Ce n’est, heureusement pour Marseille, pas dans les tuyaux…