OM ‍: Un joker médical, Longoria prépare encore une surprise ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Revenu blessé de sélection, Quentin Merlin a manqué la réception de Nice samedi. Le latéral gauche français de 22 ans sera également forfait contre l’OL et son indisponibilité pourrait être plus longue que prévue.

En très grande forme depuis le début de la saison, Quentin Merlin est un joueur très apprécié de Roberto De Zerbi, qui en avait déjà fait un élément clé dans le couloir gauche de l’Olympique de Marseille. Blessé à la cuisse en Equipe de France Espoirs lors de la dernière trêve internationale, le latéral gauche formé à Nantes n’était pas en mesure de tenir sa place contre Nice samedi, mais tout le monde à Marseille pensait qu’il serait opérationnel au plus tard pour le déplacement à Lyon dimanche soir. Ce ne sera pas le cas puisque l’OM a douché tout le monde dans un communiqué médical en expliquant que Quentin Merlin souffrait d’une lésion à la cuisse et serait absent « plusieurs semaines ».

Encore une recrue à l'OM, Longoria est déchainé ! https://t.co/OZytcRzGvi — Foot01.com (@Foot01_com) September 17, 2024

Un gros coup dur pour Roberto De Zerbi, qui n’est pas très riche au poste de latéral gauche. Face à Nice, c’est Amir Murillo qui a débuté à gauche tandis que Valentin Rongier était aligné à droite. Ces dernières semaines, l’OM a également sorti Ulisses Garcia du loft, un pur spécialiste du poste de latéral gauche, mais dont le niveau n’offre aucune garantie pour des grosses affiches en Ligue 1. Dès mardi soir, l’hypothèse de voir l’Olympique de Marseille recruter un joker médical a été envisagée par plusieurs comptes insiders sur les réseaux sociaux. Néanmoins, ce n’est pas la tendance « à l’instant T » selon La Minute OM, toujours bien informé sur les transferts du côté du club phocéen. Même s'il faut se méfier avec un Pablo Longoria toujours friand de grosses surprises et qui semble avoir carte blanche pour recruter cet été.

Finalement pas de joker médical à l'OM ?

Après avoir frappé un grand coup en recrutant Adrien Rabiot en tant que joueur libre, l’Olympique de Marseille a certainement la volonté de calmer le jeu sur les arrivées afin de garder une masse salariale cohérente, d’autant qu’il est bon de rappeler que l’OM ne jouera pas de coupe d’Europe cette saison. Il n’est donc pas question pour Pablo Longoria de surcharger l’effectif avec un troisième latéral gauche, et cela même si la blessure de Quentin Merlin est une énorme tuile. Il sera désormais crucial de savoir à combien de semaines s’élèvera l’indisponibilité du capitaine de l’Equipe de France Espoirs. L’attitude de l’OM lors de la prochaine trêve internationale vis à vis des Bleuets sera également scrutée, car on soupçonne sérieusement en interne le sélectionneur national Gérald Baticle d’avoir fait jouer Quentin Merlin blessé lors du deuxième match. Ce qui a passablement agacé le staff et le board de l’Olympique de Marseille.