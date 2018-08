OM : Un international algérien à 20ME, l'OM a une petit idée

Dans : OM, Mercato, Bundesliga.

À la recherche d'un milieu de terrain en cette fin de mercato estival, l'Olympique de Marseille creuse une piste en Bundesliga.

« On a besoin d’un milieu. La priorité est de remplacer Zambo Anguissa. On a plein de pistes, dans le championnat écossais, anglais, espagnol, ou même allemand… On piste de partout, on verra quelles sont les opportunités ». Vendredi, en conférence de presse avant le match de Ligue 1 contre Rennes, prévu dimanche soir, Rudi Garcia a une nouvelle fois été très clair pour la suite et fin du marché des transferts du club phocéen. Après l'arrivée de Duje Ćaleta-Car et la probable venue de Nemanja Radonjić, l'OM veut recruter un milieu défensif pour épauler Luiz Gustavo au sein de son entrejeu.

Pour cela, Marseille s'attaque à de nombreux joueurs à travers l'Europe. Et selon France Football, Andoni Zubizarreta s'est notamment renseigné sur Nabil Bentaleb. Option parmi d'autres, l'international algérien se plaît à Schalke 04. Polyvalent, sachant qu'il peut jouer devant la défense mais aussi au poste de relayeur, le profil du gaucher de 23 ans est « fortement apprécié par la direction sportive du club phocéen ». Sauf que l'ancien joueur de Tottenham, sous contrat jusqu'en 2021 au sein du club de la Ruhr, ne sera vendu qu'à prix d'or, autour des 20 millions d'euros... Pour ce joueur passé par Lille, l'OM sait donc à quoi s'attendre.