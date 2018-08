OM : Garcia évoque toutes ses pistes pour recruter au milieu

Dans : OM, Mercato.

Pour cette dernière semaine de transferts, l’OM s’est fixé l’objectif de recruter un milieu de terrain afin de compenser la part de Franck Zambo-Anguissa.

Une mission qui semble jouable sachant que les dirigeants marseillais n’ont plus de temps à perdre, après avoir tout de même laissé quelques plumes dans la longue négociation pour faire venir Mario Balotelli. Interrogé sur la possibilité de faire signer Strootman, Rudi Garcia a surtout fait savoir qu’il avait beaucoup d’idées pour renforcer le milieu de terrain, et que les pistes le menaient un peu partout en Europe. Reste à savoir quelle opération l’OM va pouvoir mener à bien.

« Aller chercher Strootman en voiture ? Ma voiture est toujours prête… On peut aller en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, on peut aller partout même si certains marchés sont fermés, car on a besoin d’un milieu de terrain. La priorité est de remplacer Franck Zambo Anguissa. On a plein de piste pour le dossier du milieu de terrain. On ne peut pas tout miser sur un joueur écossais ou qui joue dans le championnat d’Ecosse, un joueur qui joue dans le championnat espagnol ou anglais… Ce sont les pays dans lesquels on cherche. Et il y en a aussi un qui joue en Allemagne. On verra quelles sont les priorités. On a un profil sportif avec un choix numéro un, deux trois. Si on ne peut pas faire le un on fera le deux ou le trois. Il nous faut une solution au milieu, si on la trouve pas je trouverai une solution interne comme j’ai pu le faire la saison dernière », a livré un Rudi Garcia qui hausse quand même le ton sur le besoin de recruter un milieu de terrain afin d’éviter de bricoler encore une fois.