OM ‍: Accord avec Dortmund pour Reyna, il y a encore un hic

Par Corentin Facy

L’OM a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour le prêt avec option d’achat de Giovanni Reyna. Mais le club phocéen doit maintenant convaincre l’international américain.

En quête d’un joueur offensif au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a identifié Giovanni Reyna comme un potentiel renfort intéressant. Meneur de jeu également capable d’évoluer en tant qu’ailier, l’international américain de 21 ans est un joueur qui plait à Mehdi Benatia et à Pablo Longoria, qui ont entamé des négociations avec le Borussia Dortmund pour le recruter. Les relations ont été fluides entre les deux clubs et ont débouché sur un accord pour un prêt avec option d’achat de Giovanni Reyna, selon les informations de L’Equipe. On pourrait penser que la venue du joueur à Marseille n’est plus qu’une formalité, mais c’est un peu plus compliqué que ça.

En effet, le quotidien national précise que le transfert de Giovanni Reyna en Provence est maintenant conditionné au choix final du joueur car en réalité et le BVB ne s’en est pas caché auprès de l’OM, la formation allemande a des accords similaires avec plusieurs clubs pour Reyna. Le joueur doit maintenant trancher et choisir sa destination. Dans ce dossier, l’Olympique de Marseille est confronté à la concurrence de plusieurs clubs de Premier League dont l’identité n’a pas filtré. Les premiers indices sont plutôt positifs pour le club phocéen, à savoir que Giovanni Reyna n’a « jamais mis de côté » le projet olympien, qui l’intéresse et qu’il a étudié avec ses représentants. Il s’agit maintenant de savoir si l’OM sera l’option retenue par l’international américain, ou si le joueur filera entre les doigts de l’état-major olympien, qui a terriblement besoin de ce genre de profil créatif dans son effectif et encore plus depuis les départs à la CAN de Sarr, Ndiaye, Harit et Ounahi.