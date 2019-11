OM : Un énorme atout en poche pour le mercato d'hiver ?

Dans : OM.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille tentera de se renforcer à moindre coût afin de rendre possible l’objectif fixé par André Villas-Boas, à savoir atteindre le podium.

Pour l’entraîneur phocéen, il est absolument nécessaire de retoucher l’effectif avec un ou deux renforts. Andoni Zubizarreta est sur la même longueur d’onde, lui qui a dévoilé sur TF1 dimanche que Marseille ferait son maximum pour recruter et répondre aux attentes de son manager. Bien-sûr, la tâche sera rude en raison du manque de moyens et de la menace du fair-play financier. Mais pour le consultant du site FC-Marseille, Jean-Charles De-Bono, la situation sportive du club, deuxième de Ligue 1, sera un argument en or au moment de séduire de potentielles recrues.

« L’avantage que tu as cette année pour le mercato d’hiver, c’est que si tu continues comme ça et que tu es deuxième au mois de janvier, quand tu vas contacter des joueurs, ils vont être réceptifs. Cela facilite beaucoup la tâche, surtout si tu contactes des joueurs en difficulté. Tu peux te faire prêter des joueurs six mois avec option d’achat, et je le répète, si tu es deuxième, tu es en position de force » a jugé l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, convaincu que si le club phocéen est toujours en haut du classement en janvier, alors il sera possible d’attirer de gros joueurs via des prêts avec option d’achat par exemple. En Angleterre très récemment, le nom d’Olivier Giroud a par exemple été associé à Marseille…