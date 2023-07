OM ‍: Un de moins, un lofteur envoyé en Espagne

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique de Marseille réalise jusqu'à présent un mercato estival de haute volée, le club phocéen a également besoin de dégraisser un effectif qui compte plusieurs joueurs indésirables dont un qui s'apprête à partir.

Après une saison 2022/2023 mitigée, l'OM a décidé de frapper fort sur le marché des transferts avec quatre recrues de qualité. Marseille ne cache pas ses ambitions et vise beaucoup mieux pour le prochain exercice. D'autant que d'autres renforts sont encore attendus. Toutefois, l'OM a beaucoup dépensé durant ce mercato et va devoir alléger ses finances mais également son effectif qui possède de nombreux joueurs considérés comme indésirables. C'est notamment le cas de Pol Lirola. Prêté la saison passée à Elche, un prêt peu concluant puisque le club espagnol a été relégué, le défenseur est sur la liste des transferts. Selon les informations de Tuttomercatoweb, le joueur de 25 ans est proche de retourner en Espagne.

L'Espagne plutôt que l'Italie pour Pol Lirola

Le média italien affirme que le latéral droit est en contact avancé avec Alaves. Récent promu en Liga, le club basque compte valider son maintien le plus vite possible et compte sur l'apport de Pol Lirola. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'OM, l'ancien joueur de la Fiorentina est évalué à 2 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Un prix bien inférieur aux 13 millions d'euros déboursés par les Marseillais pour s'offrir ses services en 2021. Malgré l'intérêt de Monza, Pol Lirola semble se diriger vers un transfert en Liga. Plusieurs clubs de Serie A étaient intéressés par celui qui a disputé 127 matchs dans le championnat italien, qui correspond vraisemblablement parfaitement à ses qualités. L'opération maintien du Deportivo Alaves a visiblement séduit le défenseur formé à la Juventus de Turin qui n'entre pas dans les plans de Marcelino pour la saison prochaine.