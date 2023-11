OM ‍: Aubameyang mal-aimé, son entourage se fâche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un seul but en Ligue 1 depuis le début de la saison avec l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang est sorti sous les sifflets du Vélodrome samedi soir contre Lille (0-0).

Les débuts de Pierre-Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille sont très laborieux. Auteur de quatre buts en coupe d’Europe, l’international gabonais est nettement moins en réussite en championnat. Depuis le début de la saison, « Auba » a marqué un seul but en Ligue 1 face au Havre il y a quelques semaines et depuis… le néant ou presque. De grosses occasions ratées comme face à Monaco ou Nice, une réelle difficulté à prendre les défenseurs adverses de vitesse, et le public de l’Orange Vélodrome s’est mis à prendre le n°10 de l’Olympique de Marseille en grippe.

Ce n’est sans doute pas le meilleur moyen pour mettre un tel joueur en confiance mais les supporters de l’OM attendent davantage de leur joueur phare, celui qui perçoit le plus gros salaire cette saison. La nuit de samedi à dimanche a sans doute été perturbée pour Aubameyang, lequel pourrait être affecté par les sifflets dont il a été la cible après sa sortie contre Lille au profit de Vitinha. Dans son entourage, on ne comprend pas vraiment pourquoi l’ex-attaquant de Chelsea ou encore du FC Barcelone a été conspué ainsi.

Aubameyang « déterminé » à retourner le public

« J'ai l'impression que les gens s'arrêtent sur du feeling, et comme il est la tête de gondole il déguste. Mais il fait les mêmes appels qu'avant, il est ''fit'', déterminé » soupire l’un de ses proches dans les colonnes de L'Equipe, deux jours après le match nul de l'OM contre Lille. En privé, on assure que Pierre-Emerick Aubameyang est toujours aussi rapide et dispose toujours d’une vitesse de pointe hors-normes. Or, il n’a plus la capacité de répéter les courses à haute intensité. En pleine crise de confiance, le buteur de l’OM se réfugie dans sa bulle et selon le quotidien national, Aubameyang se confie uniquement à son père qui l’aide dans les moments difficiles de sa carrière. Une semaine chargée attend Marseille avec deux déplacements à l’AEK Athènes et à Lens. Aubameyang aura sans doute sa chance sur l’une des deux rencontres, à lui de la saisir.