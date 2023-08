OM ‍: Un attaquant argentin à 27ME proche de Marseille

Dans : OM.

Concentré sur le match de Ligue des Champions qui arrive contre le Panathinaïkos, l’Olympique de Marseille continue de fouiller sur le marché des transferts pour tenter de renforcer encore un peu plus l’effectif de Marcelino.

Le club phocéen n’a pas encore dit son dernier mot sur le mercato. Après avoir déboursé plus de 60 millions d’euros pour recruter Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM aurait pu freiner son recrutement, mais non. Toujours en quête de jolis coups, Pablo Longoria ambitionne effectivement de refaire un coup à la Alexis Sanchez du côté de l’Inter Milan.

Selon les informations du site Interlive.it, Marseille s’intéresse de près à Joaquin Correa. Plus trop en odeur de sainteté à Milan, l’Argentin est sur le marché et l’OM est présent dans ce dossier. Recruté à la Lazio de Rome pour 27,5 ME il y a un an, l’attaquant de 28 ans serait disponible dans le cadre d’un prêt avec une option de 15 ME. De quoi convaincre Longoria ? Réponse dans les jours à venir, sachant que ce dossier Correa pourrait dépendre de celui de Ruslan Malinovskyi.

Malinovskyi out, Correa in ?

▶️▶️ Alors que l'Inter pousse Correa au départ, l'OM est intéressé par l'attaquant ! Un prêt avec OA de 15M€ faciliterait le tout !



Recruté l’hiver dernier par Marseille, l'Ukrainien ne figure pas dans les plans de Marcelino. L’ancien de l’Atalanta cherche donc actuellement une porte de sortie dans un club étranger. Ces derniers jours, Besiktas et le Torino ont fait des offres de prêt avec option d’achat pour Malinovskyi, qui aimerait bien retourner en Italie. Autant dire que le départ du milieu offensif de 30 ans pourrait se formaliser au cours des prochains jours. Et sachant que Longoria a dit que tout départ serait compensé par une arrivée, Marseille pourrait alors sauter sur l’occasion Correa, un joueur capable d’évoluer en tant que deuxième attaquant ou comme ailier gauche dans le système de Marcelino.