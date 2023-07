OM ‍: Trahison confirmée, Kolasinac a signé à l'Atalanta

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le président de l'OM doit l'avoir mauvaise et on peut le comprendre. Alors que Marseille négociait une prolongation de contrat avec Sead Kolasinac, ce dernier a quitté la cité phocéenne et s'est finalement engagé libre ce jeudi avec l'Atalanta.

« L'Atalanta BC a le plaisir d'annoncer que Sead Kolašinac a rejoint les Nerazzurri après une saison et demie (de janvier 2022 à mai 2023) joué sous l'Olympique de Marseille, avec qui il a fait un total de 58 apparitions avec 4 buts et 2 passes décisives. Le défenseur bosniaque, de nationalité allemande, est né à Karlsruhe le 20 juin 1993 (...) Il arrive à Bergame fort d'une expérience riche de plus de 300 matchs (317 pour être précis) en club rien qu'entre Schalke 04, Arsenal et l'Olympique de Marseille, dont 50 matches dans les compétitions européennes (13 en Ligue des Champions, 34 en Ligue Europa et 3 dans la Conference League). Après avoir joué en Bundesliga, en Premier League et en Ligue 1, c’est la Serie A qui l'attend désormais », rappelle, dans son communiqué, le club italien qui a joué un sale tour à l'OM, puisque l'Olympique de Marseille a appris dans la presse transalpine cette décision du défenseur.