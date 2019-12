OM : Radonjic, Thauvin, Pierre Ménès rêve de l'OM 2020

Dans : OM.

C’est l’homme de la semaine à Marseille. Grâce à son but venu de nulle part contre Brest, une semaine après avoir débloqué son compteur à Toulouse, Nemanja Radonjic a donné le sourire au peuple olympien.

En plus d'avoir aidé l'OM à s'installer à la deuxième place de Ligue 1. Dans le jeu, le Serbe n’est clairement pas encore transcendant, mais forcément, avec deux buts en deux matchs, son bilan s’arrange. Et Pierre Ménès n’hésite pas une seconde à annoncer que c’est possiblement la fin de la galère pour l’ancien de Belgrade, qui va réussir à inverser la tendance en cas de prolongation de sa bonne phase. Et cela pourrait profiter à tout un groupe qui se trouvera renforcé cet hiver, puisque Florian Thauvin devrait bien finir par faire son retour.

« Après un an et demi de doutes et de moqueries, l'attaquant serbe vient de marquer deux buts consécutifs et va peut-être fermer quelques bouches. Alors on va se garder de toute enflammade prématurée, mais avec la confiance qui commence à s'accumuler, un coach qui semble avoir trouvé la formule et le retour programmé de Thauvin après la trêve, c'est peut-être la bonne année pour l’OM », a livré le consultant de Canal+ sur son blog. Longtemps appauvri offensivement, André Villas-Boas rêve en tout cas d’une réelle concurrence devant, avec un Radonjic transfiguré et un Thauvin sur le retour, pour une fin de saison au sprint ?