Kolasinac a menti à l'OM pour s'offrir un beau contrat

Sead Kolasinac n'est plus marseillais. L'arrière gauche bosnien n'a pas prolongé son contrat sur la Canebière, filant vers l'Atalanta Bergame. Il faut dire que la Dea lui offre un contrat très séduisant.

Il avait tout du bon soldat à l'OM, loyal et travailleur sur le terrain. Désormais, il a plutôt le profil du déserteur pour les supporters marseillais. Après un an et demi passé à Marseille, Sead Kolasinac quitte le club phocéen en fin de contrat. Plus qu'un départ, on est même sur une fuite du latéral gauche bosnien. Kolasinac ne s'est pas montré à Marseille depuis plusieurs jours, communiquant de manière très opaque avec sa direction. Il était en fait déjà en Italie, négociant son nouveau contrat avec l'Atalanta Bergame.

Approché par le cinquième du dernier championnat d'Italie, Kolasinac n'a pas hésité très longtemps à trahir l'OM. Au vu des informations de la Gazzetta Dello Sport sur son futur contrat, on comprend aisément que le joueur de 30 ans ne pouvait refuser une telle opportunité. Alors qu'on annonçait un contrat de deux ans et d'une troisième en option pour Kolasinac à Bergame, le Bosnien va finalement bénéficier d'un contrat de trois années pleines au moins avec la Dea.

Sead Kolasinac will fly to Italy early next week in order to undergo medical tests and sign the contract as new Atalanta player. 🇧🇦 #transfers



Former Arsenal LB won't extend with OM and will try new chapter in Serie A. pic.twitter.com/FO294EAas7