OM : Thauvin, un dernier atout pour réussir l'impossible ?

Absent lors du dernier match de Ligue 1 de l’Olympique de Marseille à Nantes la semaine passée, Florian Thauvin va devoir regagner sa place de titulaire.

Sous les ordres de Nasser Larguet, le champion du monde n’a plus vraiment un statut assuré sur le côté droit de l’attaque phocéenne. Depuis sa prestation ratée contre Bordeaux, l’attaquant de 28 ans a perdu du crédit. Remplaçant contre Nice, il a été ménagé à Nantes après avoir reçu un coup au genou à l’entraînement la semaine dernière. Mais depuis la mi-février, Saîf-Eddine Khaoui a pris une place grandissante dans l'équipe marseillaise. Auteur d’un doublé contre l’OGCN (3-2), l’international tunisien a fait un match plein à La Beaujoire. Et d’après les dires de Larguet, il a ses chances pour débuter l’Olympico contre l’OL dimanche à la place de Thauvin. Ce qui serait un véritable camouflet pour le meilleur buteur olympien...

En difficulté en ce moment, et surtout depuis son embrouille avec Payet, Thauvin pourrait bien profiter de l’arrivée de Jorge Sampaoli, dont la nomination a été officialisée vendredi soir, pour se relancer. C’est en tout cas l’objectif de l’entraîneur argentin, qui va compter sur l’attaquant tricolore pour ramener l’OM dans le Top 5. Mais le futur coach de Marseille voit même au-delà de la saison en cours avec Flotov. En effet, selon CalcioMercato, Sampaoli va chercher à convaincre son futur joueur de prolonger son contrat à l’OM, dans l’objectif de l'installer au coeur du nouveau projet. Libre dans quelques mois, Thauvin est notamment dans les petits papiers du Milan AC en vue du prochain mercato. Alors que Pablo Longoria n’a pas réussi à convaincre le joueur et son entourage de signe un nouveau bail avec Marseille, Jorge Sampaoli représente donc la dernière chance de l’OM dans le dossier Florian Thauvin. Il n'est pas certain que cela change radicalement la donne pour le Champion du Monde.