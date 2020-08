OM : Thauvin lâche un indice XXL sur son mercato

Dans : OM.

De retour à la compétition après une saison blanche, Florian Thauvin a marqué les esprits, dimanche soir avec l’OM contre Brest (2-3).

Auteur d’un joli but et de deux passes décisives pour Duje Caleta-Car, l’international français est apparu en jambes. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, qui considère le natif d’Orléans comme une véritable recrue cette saison. Néanmoins, l’avenir de Florian Thauvin est encore assez flou, dans la mesure où l’attaquant marseillais arrive en fin de contrat à l’issue de la saison 2021. Ces derniers jours, un départ pour l’Italie était d’ailleurs évoqué avec l’intérêt de l’Atalanta Bergame à son égard. Mais après le succès obtenu en Bretagne, le champion du monde a fait savoir qu’il resterait à Marseille cette saison. Sans pour autant lâcher d’indice quant à une éventuelle prolongation de contrat…

Thauvin ne partira pas cet été

« Serais-je Olympien cette saison ? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Le plus important pour moi c'est de jouer au football, c'est la chose que j'aime le plus, j'ai été loin des terrains pendant un long moment. Je veux faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau et après on verra » a indiqué Florian Thauvin, avant de poursuivre en évoquant son année galère, plombée par les blessures en 2019-2020. « J'ai beaucoup galéré. C'est un soulagement. Je me suis bien préparé pendant toute la pré-saison pour ça. J'ai un geste pour le coach parce qu'il a toujours été présent pour moi, j'ai une relation particulière avec lui et je ferai toujours maximum pour lui, et puis pour Steve, tout le monde connaît mon affinité avec lui ». Assurément, l’attaque de l’OM aura fière allure cette saison avec le come-back de Florian Thauvin. En espérant pour les supporters phocéens que Dimitri Payet, absent contre Brest pour cause de Covid-19, évoluera au même niveau que la saison dernière…