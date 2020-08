OM : Thauvin est trop cher, l'Atalanta fait un choix brutal

Dans : OM.

À un an de la fin de son contrat au sein de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir à court et à moyen terme.

Suite à une saison pratiquement blanche, avec seulement deux matchs au compteur à cause d’une grave blessure à une cheville, Florian Thauvin veut absolument retrouver son meilleur niveau cette saison. À Marseille ou ailleurs ? La question se pose encore… Alors que son bail à l’OM se terminera en 2021 et qu’il n’envisage pas de le prolonger pour l’instant, Flotov est forcément sur le marché des transferts. Si le champion du monde veut rester à Marseille pour jouer la Ligue des Champions au Vélodrome, l’OM pourrait l’inciter à partir si jamais un bon club venait à faire une bonne offre de 20 millions d’euros pour son attaquant. Mais cette formation tant recherchée ne sera pas l’Atalanta.

Après sa très belle saison, ponctuée par un quart de finale en Ligue des Champions et une troisième place en Série A, Bergame veut continuer sa progression. Pour cela, la Dea cherche à faire un très bon mercato. En quête d’un attaquant décisif, Gian Piero Gasperini avait coché le nom de Florian Thauvin. Mais les Bergamasques ont mis ce dossier de côté. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta a jugé Thauvin trop cher, lui qui réclame un salaire de 3,5 millions d’euros par an sans les primes. Des émoluments hors d’atteinte pour Bergame, qui a plutôt jeté son dévolu sur Aleksey Miranchuk, l’international russe du Lokomotiv Moscou étant jugé plus fiable et moins cher (15 ME). Si Thauvin a encore des pistes en Angleterre, l’OM semble bien parti pour garder son ailier droit jusqu’à la fin de son contrat.