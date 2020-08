Un but, deux passes, Thauvin lance la saison de l’OM

Dans : Ligue 1.

A Brest, Marseille bat Brest 3-2

Buts pour l’OM : Thauvin (19e), Caleta-Car (27e et 80e)

Buts pour Brest : Faivre (45e), Charbonnier (87e)

Pour son premier match de la saison, l’OM a retrouvé sa bonne vieille recette en s’imposant 3-2 à Brest.

Efficacité offensive à l’image du premier but de Thauvin alors que les Marseillais étaient dos au mur (0-1, 19e) et réalisme sur les coups de pied arrêtés avec la réalisation validée par la VAR de Caleta-Car à la reprise d’un coup-franc (0-2, 27e). Très enthousiastes, les Brestois n’étaient pas refroidis par ce double coup dur, et réduisaient l’écart avant la pause par Faivre (1-2, 45e).

La deuxième période était échevelée, avec des occasions de part et d’autre, mais finalement le doublé pour le défenseur croate, qui reprenait encore un coup-franc de Thauvin (1-3, 80e). Encore une fois, Brest ne lâchait rien, et revenait à une longueur par Charbonnier (2-3, 87e). Mais Marseille tenait bon dans les derniers instants. De quoi valider déjà les trois points pour le premier déplacement, dans un match où l’OM a su faire le dos rond en défense, pour mieux gérer cette rencontre.