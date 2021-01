OM : Thauvin et Payet, un incroyable clash à Marseille ?

Dans : OM.

Mercredi soir, André Villas-Boas n’a pas pu compter sur ses leaders Florian Thauvin et Dimitri Payet pour éviter une nouvelle défaite à l’OM.

La situation commence à être préoccupante pour Marseille, battu une seconde fois en quatre jours sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Malchanceux en première mi-temps avant d’être pitoyables contre Nîmes samedi soir, les coéquipiers de Steve Mandanda ont été inexistants face à Lens en match en retard de la 9e journée, mercredi (0-1). Aligné d’entrée de jeu, Florian Thauvin n’a pas été en mesure de créer la moindre différence sur son côté droit. En ce qui concerne Dimitri Payet, il était remplaçant et son entrée en jeu à trente minutes de la fin du match n’a pas apporté grand-chose, malgré quelques décalages intéressants et un coup-franc au-dessus des buts de Jean-Louis Leca.

De toute évidence, Payet et Thauvin ne sont pas dans la forme de leur vie, mais certains supporters se demandent tout de même pourquoi les deux hommes, de loin les deux joueurs les plus décisifs de l’OM, n’étaient pas associés mercredi soir. A en croire Jérôme Rothen, ancien coéquipier de Florian Thauvin à Bastia et qui a conservé de bonnes relations avec l’attaquant marseillais, la raison de ce choix signé André Villas-Boas est tout simplement sidérante. Et pour cause, le consultant de RMC a annoncé que le Réunionnais et le champion du monde 2018 ne pouvaient tout simplement plus se voir, à tel point que le staff marseillais craignait véritablement qu'ils ne s’échangent pas un ballon s’ils étaient tous les deux sur le terrain mercredi soir. Une situation intenable dans la mesure où il s’agit de loin des meilleurs atouts offensifs de Marseille… en attendant la venue d’un Milik qui va débarquer dans un énorme bourbier.