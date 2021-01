OM : Accord total, Milik signe à Marseille ce jeudi !

Dans : OM.

Le club de Naples ayant officiellement retiré ses deux plaintes à l’encontre d’Arkadiusz Milik, le prêt du Polonais de 26 ans à Marseille va pouvoir être validé.

Très attendu par les supporters olympiens afin de relancer une équipe complètement à l’arrêt depuis plusieurs semaines, Arkadiusz Milik va atterrir ce jeudi sur le Vieux Port. A en croire les informations de RMC, un accord total a été trouvé entre l’attaquant de 26 ans, Naples et l’Olympique de Marseille.

Comme indiqué par ailleurs, il s’agit d’un prêt de 18 mois avec une option d’achat automatique élevée à 8 ME + 4 ME de bonus liées aux résultats de Marseille ainsi qu’aux buts inscrits par Arkadiusz Milik en Provence. Le joueur est attendu au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus ce jeudi afin de passer la visite médicale. Administrativement, il devrait être qualifié pour le déplacement à Monaco samedi (21 heures) mais dans les faits, André Villas-Boas ne le retiendra peut-être pas dans le groupe, l’ex-buteur de l’Ajax n’ayant plus joué depuis le mois d’août…