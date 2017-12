OM : Thauvin est en feu à Marseille, devinez grâce à qui ?

Dans : OM, Ligue 1.

En grande forme depuis le début de la saison, Florian Thauvin s’avère être l’arme offensive n°1 de l’Olympique de Marseille en 2017-2018.

Déjà auteur de 15 buts l’an dernier, l’international français est indispensable à l’animation offensive de Rudi Garcia, la prestation des Olympiens (sans lui) contre Salzbourg en est la preuve. Joueur important de l’OM depuis son arrivée en juillet 2016, Hiroki Sakaï n’est pas étranger à la forme étincelante de Florian Thauvin. C’est l’ancien joueur de Bastia lui-même qui a confirmé l’importance du Japonais dans une interview accordée à La Provence.

« Hiroki, c'est mon binôme. Si ça se passe aussi bien pour moi, il est en grande partie responsable. Défensivement, quand je suis un peu plus fatigué, il fait parfois le travail pour deux. Offensivement, il me crée énormément d'espaces. Et humainement, il est exceptionnel. Je l'adore ! Vous savez, quand il se fait châtier dans le vestiaire, et même si ce n'est que pour rigoler ou se moquer, je n'apprécie pas et je le protège toujours. J'ai énormément d'affection pour lui. Il m'aide tellement, et de façon naturelle, que ça me donne envie de lui rendre, de l'aider. Aujourd'hui, au-delà du terrain, on a un respect mutuel, une vraie complicité. Et ça se voit sur la pelouse » a lancé Florian Thauvin au sujet de l’ancien joueur d’Hanovre. Une réelle déclaration d’amour…