OM : Thauvin au PSG, l'idée totalement dingue !

En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Et si c'était du côté du Paris Saint-Germain ?

Le contrat de Florian Thauvin prendra fin en juin prochain. Malgré un nouvel élan qui souffle du côté de Marseille avec un nouveau président ainsi que l'arrivée de Jorge Sampaoli en tant qu'entraîneur, il faudrait un véritable cataclysme pour voir le champion du monde prolonger à l'OM. Auteur de sept buts toutes compétitions cette saison, l'ancien bastiais ne manque pas de prétendants. L'intérêt de clubs de Serie A est connu de longue date, le Milan AC en tête sans oublier le Napoli ou l'AS Roma. En Premier League, Leicester est également sur le coup. Le fait que le joueur de 28 ans soit gratuit attirera forcément d'autres clubs, alors pourquoi pas une surprise qui serait clairement colossale.

Sur les ondes de RTL, Philippe Sanfourche a imaginé une toute autre destination pour l'ailier marseillais et ce serait en Ligue 1. « Florian Thauvin est un joueur très apprécié par certains joueurs du PSG, notamment par Kylian Mbappé. Ils sont assez potes lorsqu'ils sont en rassemblement en équipe de France, ce sont des garçons qui s'apprécient beaucoup. Ce sera certainement impossible, car il y a l'antagonisme qu'on connaît, mais si un Sarabia disparaissait de la circulation, Thauvin est tout à fait le profil de joueur qui plaît dans le vestiaire du PSG, car il a un très bon état d'esprit, une capacité à participer à des entraînements de très haut niveau et à faire des entrées en match qui pourraient être conséquentes » a déclaré le journaliste. S'étant fait remarqué par le passé en plantant le LOSC pour finalement rejoindre l'OM, on imagine toutefois mal Florian Thauvin trahir le peuple marseillais en signant au Paris Saint-Germain.