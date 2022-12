OM : Un Algérien à 7,5 ME, Pablo Longoria sous le charme

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avec la blessure d'Amine Harit et l'imbroglio autour de la situation de Gerson, l'OM doit absolument se trouver un nouveau joueur dans l'entrejeu phocéen. Les Marseillais sont intéressés par Nabil Bentaleb et connaissent désormais son prix.

Pendant que les meilleures nations mondiales s’affrontent au Qatar pour la Coupe du monde 2022, les clubs préparent le retour des championnats et l’arrivée du mercato hivernal. C’est le cas de l’OM qui a déjà ciblé plusieurs secteurs de l’équipe à renforcer. Afin de remplir les objectifs fixés au début de la saison qui sont, un bon parcours en Coupe de France et un podium à la fin de la saison. Notamment le milieu de terrain qui sera dépeuplé après la trêve hivernale. Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi disputent la Coupe du monde, Amine Harit s’est gravement blessé et Gerson est rentré en conflit avec la direction marseillaise pour rejoindre Flamengo. L’OM se tourne alors vers un joueur confirmé au milieu de terrain. Nabil Bentaleb. Selon les informations du site Jeunes Footeux, Pablo Longoria est très intéressé par le joueur d’Angers pour le faire venir à Marseille dès cet hiver. Les Phocéens se sont renseignés et connaissent le prix du joueur algérien.

Pablo Longoria fonce sur Bentaleb

Pour s'offrir les services de l’Angevin, Pablo Longoria et l’OM devront dépenser 7,5 millions d’euros. Une somme largement abordable pour le club méditerranéen qui a cruellement besoin de renfort à ce poste-là. L’OM devra se méfier de la concurrence car le LOSC et le Stade Rennais sont également séduits par les performances de Bentaleb avec le SCO d’Angers. Le joueur de 28 ans a déjà disputé 12 matchs cette saison pour deux buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ancien joueur de Tottenham est dans une situation délicate avec Angers, dernier de la Ligue 1. Le challenge phocéen pourrait séduire le milieu offensif algérien qui est arrivé libre dans le club Scoïste en juin 2022.