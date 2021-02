OM : Leicester défie Milan pour s'offrir Thauvin

Dans : OM.

Alors que le Milan AC courtise Florian Thauvin depuis plusieurs mois, le club italien pourrait être doublé par Leicester qui a fait une première offre au joueur selon Todofichajes.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin ne prolongera pas avec l'Olympique de Marseille. S'il a eu des hauts et des bas dans la cité phocéenne, le champion du monde 2018 aura marqué de son empreinte les dernières saisons. Sous le maillot de l'OM, le gaucher a marqué 84 buts en 258 apparitions. Pour la suite de sa carrière, l'attaquant a l'embarras du choix. Espagne, Italie, Angleterre... Des formations de toute l'Europe s'arrachent ses services. Alors que le Milan AC semblait tenir la corde, il se pourrait bien que les Lombards soient victimes d'un mauvais coup de la part de Leicester.

En effet, d'après les informations de Todofichajes, les Foxes ont proposé à l'ailier marseillais un contrat de quatre ans avec un salaire de 3,5 millions d'euros annuels. Conscients que la concurrence s'annonce rude, les dirigeants anglais espèrent conclure les négociations au plus vite, et attendent une réponse avant la fin de la semaine prochaine. Toutefois, l'offre du club anglais serait inférieure à celle du Milan AC, qui proposerait lui un salaire proche de 5 millions d'euros. En plus de Leicester et Milan, Thauvin plaît également à Naples et au FC Séville, autant de prétendants qui devraient disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Après un flop en Angleterre lors de son passage à Newcastle, l'international français donnerait cependant sa préférence à l'Italie ou l'Espagne.