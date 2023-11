OM ‍: Sur un fil, les supporters marseillais passent un test

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Six jours après le caillassage des bus lyonnais, les supporters de l’Olympique de Marseille seront attendus au tournant lors de la réception du LOSC ce samedi soir. En tant que leader des Dodgers, Christian Cataldo a appelé les fans marseillais à ne surtout pas déraper.

Face à Lille ce samedi soir, l’Olympique de Marseille joue gros. Et pas seulement sur le terrain. Après le caillassage des bus lyonnais, qui a provoqué une grave blessure au visage de l’entraîneur Fabio Grosso, l’Olympico a été reporté au 6 décembre dans des conditions encore méconnues. La commission des compétitions de la Ligue de Football Professionnel doit encore déterminer si la rencontre se jouera toujours au Vélodrome, et si le public sera autorisé.

💬 Christian Cataldo, leader des Dodger's : "S'il y a des mecs qui ont fait ça et qui ont une carte Dodger's, ils seront rayés à vie ! Ils doivent être expulsés de stade à vie !" pic.twitter.com/2fd0XhscFO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 30, 2023

En attendant, il est clair que le comportement des supporters marseillais sera observé avec la plus grande attention. De nouveaux débordements seraient sans doute sévèrement sanctionnés et pourraient influencer la décision quant au choc reporté face à l’Olympique Lyonnais. C’est pourquoi le responsable des Dodgers Christian Cataldo a transmis un message important. Le supporter phocéen demande à tous les fidèles du Vélodrome d’éviter tout écart de conduite susceptible de nuire à l’Olympique de Marseille.

Les Dodgers appellent au calme

« Il ne faut pas qu'il y ait un truc qui dépasse ni à l'extérieur ni à l'intérieur du stade, a prévenu Christian Cataldo dans les colonnes de La Provence. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que ce match est hyper important pour le football, mais aussi pour nous les supporters, tous les Marseillais et l'image de Marseille. S'il y a un individu qui se manque, c'est toute la ville et tous les supporters qui vont en pâtir. » Un nouvel incident serait impardonnable, d’autant que le ministère de l’Intérieur a interdit le déplacement des fans lillois.