OM ‍: Pablo Longoria passe aux aveux

Par Adrien Barbet

Annoncé sur le départ suite aux événements de la Commanderie en septembre, Pablo Longoria est finalement resté en poste. Après le début de saison raté de l'OM, le président phocéen se livre.

La saison était censée être celle de la renaissance pour l'OM, avec un effectif très séduisant sur le papier et une préparation solide. Finalement, Marseille est seulement dixième de Ligue 1 et a raté la Ligue des Champions. Si le club phocéen est premier de son groupe d'Europa League, les tensions entre supporters et dirigeants sont notables. La pression sur les épaules de Pablo Longoria est immense, à tel point que l'Espagnol a hésité à quitter le club de la cité phocéenne après la réunion houleuse avec les groupes de supporters en septembre, ce qui a notamment conduit à la démission de Marcelino. Pablo Longoria est revenu sur ces événements et a fait son mea-culpa sur son erreur de recruter un entraîneur sans se soucier du style de jeu.

Longoria fait son autocritique après le début de saison raté

« À partir du moment où j'ai pris la décision de rester, je dois m'inscrire dans la durée. Partir aurait été irresponsable, injuste, inconscient et un manque de respect pour l'institution Olympique de Marseille. Il y a eu des menaces, oui. Cela a dépassé les limites, les groupes de supporters ont admis avoir dépassé les limites. Mais il n'y a pas eu de menaces de mort. Je n'ai jamais dit cela. Je dois faire mon autocritique. Je prends à titre individuel d'avoir minimisé l'impact du passage d'un style de jeu à un autre. J'ai dit à Marcelino que je n'étais pas préoccupé par cette transition d'un style à l'autre. Mon analyse a été très superficielle. C'est quelque chose qu'on a pris à la légère » a avoué le président de l'OM au micro de RMC Sport ce mardi 14 novembre. Pablo Longoria s'excuse pour ses erreurs commises et explique pourquoi il a décidé de rester à Marseille, malgré la tempête.