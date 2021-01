OM : Strootman refourgué, l’idée lumineuse de Longoria

Dans : OM.

A la recherche d’un défenseur droit au mercato, l’Olympique de Marseille explore une dizaine de dossiers afin de trouver l’oiseau rare.

Les noms de Kenny Lala, Fabien Centonze ou encore Djibril Sidibé ont été évoqués. Mais à en croire les informations du journal L’Equipe, les pistes les plus sérieuses de Pablo Longoria se trouvent à l’étranger. Le quotidien national croit savoir que le directeur sportif de l’Olympique de Marseille est intéressé par Pol Lirola (23 ans, Fiorentina), Bryan Reynolds (19 ans, Dallas), Elseid Hysaj (26 ans, en fin de contrat en juin avec Naples) et Lutsharel Geertruida (20 ans, Feyenoord). Et le « head of football » de l’OM a tellement d’idées qu’il souhaiterait faire d’une pierre deux coups en recrutant un latéral droit… tout en se débarrassant en même temps du salaire encombrant de Kevin Strootman.

Geertruida échangé contre Strootman ?

Le journaliste Mathieu Grégoire croit effectivement savoir qu’en marge des négociations avec Feynerood pour un éventuel transfert du jeune latéral Lutsharel Geertruida, le nom de Kevin Strootman est ressorti. « Sur ce dossier, Longoria a évoqué un prêt avec une option d'achat aux conditions baroques. Ou encore l'inclusion de Kevin Strootman dans le deal » explique l’insider, pour qui le Néerlandais ne sera toutefois pas simple à sortir de l’OM. « Avec ses revenus de 4,5 M€ net annuels, jusqu'en juin 2023, le milieu néerlandais (30 ans) fait partie des casse-têtes du dirigeant, qui peine à le sortir, même en prêt avec partage du salaire. Longoria, qui a recensé 34 contrats pros à l'OM, aimerait réduire ce volume ». Dans cette opération dégraissage, l’Olympique de Marseille a déjà libéré Florian Chabrolle, qui s’est engagé en faveur de l’AC Ajaccio. Dans les semaines à venir, Lucas Perrin et Marley Aké pourraient être prêtés tandis que Nemanja Radonjic et Saif-Eddine Khaoui ne seront pas retenus en cas d’offre de transfert.