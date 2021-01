Mercato : Un champion du monde proche de l'OM ?

Dans : OM.

Afin de compenser le départ estival de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’Olympique de Marseille recherche toujours un latéral droit sur le marché des transferts.

En plus du fameux « grand attaquant » que le club phocéen espère recruter durant ce mois de janvier, Pablo Longoria veut aussi faire venir un nouveau défenseur au sein de l’OM. Histoire de concurrencer, voire de remplacer, le Japonais Hiroki Sakai, le Head of Football multiplie les pistes à travers l’Europe. Si la priorité se nommerait Pol Lirola (Fiorentina), le dirigeant espagnol ne ferme pas la porte aux autres joueurs français ou étrangers. Et selon les informations de Foot Mercato, Marseille s’intéresse effectivement à Djibril Sidibé. Remplaçant sous le maillot de Monaco cette saison, que ce soit derrière Ruben Aguilar à droite ou Caio Henrique à gauche, le champion du monde a envie de retrouver une place centrale au sein d’un effectif d'un gros club européen. Un projet que l’OM pourrait lui offrir en cette nouvelle année 2021.

Pour lâcher son joueur de 28 ans, encore sous contrat pendant un an et demi, l’ASM réclame entre cinq et sept millions d’euros. Séduit par le profil de l'international français, Longoria sait que le temps est toutefois compté dans ce dossier, vu que Newcastle est aussi à l’affût pour récupérer Sidibé durant ce mois de janvier. En tout cas, avec ce nouveau dossier mercato, la formation marseillaise prouve qu’il faut compter sur elle pour animer ce marché des transferts. Reste maintenant à savoir si Longoria arrivera à combler les besoins d'André Villas-Boas, le problème du directeur sportif de l'Olympique de Marseille étant qu'il ne dispose pas d'une enveloppe colossale pour renforcer l'OM, c'est le moins que l'on puisse dire. Maintenant, ce marché hivernal des transferts pourrait être très spécifique, alors pourquoi pas ne voir Djibril Sidibé débarquer au Vélodrome.