OM : Stop ! Il est totalement écoeuré par ce Marseille là

Dans : OM, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique de Marseille sont entre abattement total et grosse colère ce samedi au lendemain du match nul de l'OM à Strasbourg, un résultat qui scelle probablement définitivement les espoirs du club phocéen de finir à une place européenne au soir de la 38e journée de Ligue 1. Mais si Rudi Garcia a encore fait fort en affirmant qu'il avait vu une belle rencontre entre le club alsacien et son équipe, ce n'est pas l'avis de tout le monde, loin de là même. Habitué à pousser des coups de sang, René Malleville est fataliste au moment d'évoquer ce match, le supporter marseillais n'étant pas loin de jeter l'éponge pour se tourner vers le foot féminin.

« Rudi Garcia dit qu’il a vu un bon match ! Mais c’était un match bidon ! Là il n’y a plus rien à dire, si ce n’est vivement que la saison finisse, on va passer une intersaison terrible, car on ne va pas savoir où on va. Moi j’ai vu un match en bois (...) En ce moment l’honneur de l’OM ce sont les filles et la direction devrait s’en occuper plus que des garçons, ils n’en valent pas le coup. La saison est foutue, il nous reste trois calvaires contre Toulouse, Lyon et Montpellier », a lancé, sur Le Phocéen, un René Malleville touché et pas loin d'être coulé.