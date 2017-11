OM : Des supporters racistes ? Les Fanatics répondent à Pierre Ménès !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, Pierre Ménès a déclenché une véritable polémique sur le plateau du Canal Football Club, en annonçant que Patrice Evra avait été traité de « singe » par les supporters de l’Olympique de Marseille à Guimarães. Depuis, les réseaux sociaux ont joué leur rôle et le journaliste de Canal + est interpellé de toute part pour s’expliquer et pour justifier ses sources. Une chose est sûre, du côté des supporters phocéens, on ne laisse pas passer ses accusations. Dans un communiqué, les Fanatics, groupe à l’origine de l’altercation avec le défenseur de l’OM, se sont justifiés suite aux accusations de Pierre Ménès.

« Quatre jours après le regrettable incident qui s’est déroulé au Portugal, les Fanatics s’insurgent contre le comportement irresponsable de certains journalistes (…) M. Evra n’a jamais été la cible d’insultes racistes. Quiconque connaît un minimum le mouvement supporter marseillais ne sera pas dupe et comprendra à quel point cette accusation est absurde. Il est alors difficile de comprendre les intentions de M. Ménès quand il se permet d’affirmer de telles âneries lors d’une émission à si forte audience » a lancé le groupe de supporters olympiens dans un long communiqué.

Par ailleurs, les Fanatics ont également démenti une éventuelle rencontre avec Jacques-Henri Eyraud avant la réception de Caen, comme certains médias l’avaient annoncé. « Aucune rencontre n’a eu lieu entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille avant le match contre Caen contrairement à ce qui a été dit par certains (pseudo-médias). Il est donc tout aussi faux que le ton ait pu monter entre les deux partis ». Pour rappel, Patrice Evra sera reçu vendredi par Jacques-Henri Eyraud au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus afin de lui faire connaître sa sanction définitive.