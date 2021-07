OM : Simeone à Marseille, Longoria sort l'offre fatale !

Dans : OM.

En négociations avec Sao Paulo, Dario Benedetto sera immédiatement remplacé en cas de départ de l’OM, qui vise Giovanni Simeone en attaque.

En attendant le grand retour de blessure d’Arkadiusz Milik, qui reprendra l’entraînement le 1er août à Marseille, l’incertitude règne autour du poste d’avant-centre à l’OM. Lors de la préparation, Dimitri Payet a joué dans un rôle de faux numéro neuf mais lors des deux derniers matchs, ce sont Dario Benedetto puis Bamba Dieng qui ont occupé ce rôle avec plus ou moins de réussite. L’Argentin a marqué trois buts, mais pourrait bien faire ses valises d’ici au 8 août, date de la première journée de Ligue 1 avec un déplacement à Montpellier pour l’OM. Dario Benedetto négocie son départ vers Sao Paulo, proche d’un accord avec le président marseillais Pablo Longoria pour un prêt avec option d’achat.

Tout dépend de Benedetto

A en croire les informations divulguées par Nicolo Schira, la direction phocéenne s’active déjà pour trouver un successeur à Dario Benedetto. Et selon l’insider italien, c’est bel et bien Giovanni Simeone qui est la priorité de l’Olympique de Marseille pour compenser le départ de l’ex-attaquant de Boca Juniors. L’attaquant argentin de 26 ans est une piste de Jorge Sampaoli, validée par Pablo Longoria. Des négociations sont actuellement menées avec Cagliari afin de trouver un accord sur la base d’un prêt avec une option d’achat à 10 ME pouvant devenir automatique selon les conditions. De son côté, et comme indiqué à de multiples reprises par la presse transalpine depuis le début du mercato, Giovanni Simeone est déterminé à l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille. L’attaquant argentin a conscience que quitter Cagliari pour l’OM, qualifié en Ligue Europa et qui aspire à jouer le podium en Ligue 1, serait une belle progression. Reste maintenant à voir si le départ de Benedetto se bouclera rapidement, car la venue de Simeone en dépend.