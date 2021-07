OM : Accord imminent pour Benedetto ?

Dans : OM.

Dans l’ombre depuis l’arrivée d’Arkadiusz Milik à Marseille en janvier dernier, Dario Benedetto pourrait quitter l’OM.

Auteur de trois buts durant les matchs amicaux de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto ne bénéficie toutefois pas d’une grande confiance de la part de Jorge Sampaoli. Et pour preuve, c’est Bamba Dieng qui était préféré à l’international argentin pour le déplacement à Benfica dimanche soir (1-1) en attaque. En conférence de presse, Pablo Longoria a fait le point sur l’avenir de « Pipa » Benedetto, courtisé par Sao Paulo au Brésil. « Sur les attaquants, le mercato est toujours ouvert, le temps des opérations ne dépend pas que de nous, mais aussi des autres clubs, du joueur. Benedetto est sous contrat avec nous, c’est vrai qu’il y a des clubs intéressés » a avoué le président de l’OM.

A en croire les informations obtenues par ESPN Brésil, les négociations ont justement avancé entre Marseille et Sao Paulo au cours des dernières heures au sujet du transfert de Dario Benedetto. Un accord ne serait plus très loin d'être trouvé et l’opération est d’autant plus en bonne voie que « Pipa » est séduit par la perspective de découvrir le championnat brésilien. Également intéressé en début de mercato, Elche n'est plus sur les rangs pour accueillir Dario Benedetto selon le média brésilien, qui indique par ailleurs qu’il ne reste plus que quelques détails à régler pour le transfert de l’Argentin de l’OM vers Sao Paulo. Il sera en revanche intéressant de savoir si Marseille a réussi à négocier un transfert sec de l’ancien buteur de Boca Juniors, ou s’il s’agira d’un prêt avec option d’achat, comme indiqué par les médias brésiliens il y a quelques semaines. Par ailleurs, l’OM pourrait activer une piste offensive en urgence avant le début de la Ligue 1 afin de compenser le potentiel départ de Dario Benedetto. Le nom de Giovanni Simeone est notamment revenu avec insistance ces dernières semaines…