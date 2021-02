OM : Seulement 16 joueurs pro, Sampaoli en sueur

Dans : OM.

Alors qu'il s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli risque de retrouver un effectif limité pour ses débuts en Ligue 1.

Pressentie depuis le départ d'André Villas-Boas, l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'Olympique de Marseille devrait être officielle d'ici peu. Mais malgré le statut de l'OM, le technicien ne pourra pas compter sur un gros mercato pour renforcer l'équipe. Une donnée que l'Argentin connaît et a décidé d'accepter. En effet, selon la presse brésilienne, Pablo Longoria a prévenu l'entraîneur que les moyens financiers du club sont limités, et que l'ancien sélectionneur du Chili devra faire avec les moyens du bord. De quoi le décourager ? Pas du tout. Connu pour son tempérament de feu, Jorge Sampaoli est semble-t-il prêt à relever le défi marseillais. Et force est de constater qu'il aura du pain sur la planche.

Très impacté par la crise liée au Covid-19, l'Olympique de Marseille s'apprête à perdre plusieurs joueurs en fin de saison. Florian Thauvin et Jordan Amavi, en fin de contrat, quitteront le club sans rapporter le moindre euro. Pelé, Germain, Khaoui, Nagatomo et Rocchia pourraient également partir. Concernant les joueurs prêtés à Marseille (Balerdi, Cuisance, Ntcham et Lirola), la situation est floue. En effet, lever les options d'achats nécessite des sommes importantes, ce qui passera peut-être par la vente d'autres éléments disposant d'une belle cote sur le marché des transferts. La situation économique fait qu'il ne serait pas étonnant de ne voir aucun nouveau joueur rejoindre l'OM lors du prochain mercato. Dans le cas où Kevin Strootman et Nemanja Radonjić revenaient à Marseille après leurs prêts, Jorge Sampaoli aurait à sa disposition seulement 16 joueurs ayant déjà évolué au niveau professionnel, le reste du groupe étant composé de jeunes joueurs. Quoiqu'il en soit, l'entraîneur de 60 ans devra se montrer créatif pour construire une équipe compétitive avec un effectif aussi limité.