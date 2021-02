OM : Sampaoli privé de stars au mercato, il s’en fiche

Dans : OM.

Dans les prochaines heures, Jorge Sampaoli deviendra officiellement le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Un accord total a été trouvé entre le coach argentin de 60 ans et la direction de l’OM au cours des derniers jours. Après son ultime match à l’Atlético Mineiro dans la nuit de jeudi à vendredi, l’ancien sélectionneur du Chili va s’envoler pour Marseille, où Pablo Longoria l’attend avec impatience. Et pour cause, le directeur du football phocéen a rapidement fait de Jorge Sampaoli sa priorité absolue pour succéder à André Villas-Boas. Et tandis que Nasser Larguet a assuré l’intérim avec plus ou moins de réussite, l’OM va officiellement entrer dans une nouvelle ère dans les prochains jours. A en croire les informations obtenues par UOL Esporte, Pablo Longoria n’a en revanche pas vendu de rêve inutilement à Jorge Sampaoli.

Et pour cause, le média brésilien affirme que le directeur sportif espagnol a joué cartes sur table avec son nouveau coach, lui affirmant que l’Olympique de Marseille ne bénéficierait pas de gros moyens lors du prochain mercato. De plus, Pablo Longoria a confirmé à Jorge Sampaoli l’imminence des départs de Jordan Amavi, de Valère Germain ou encore de Florian Thauvin, en fin de contrat à l’issue de la saison. Vraisemblablement, Jorge Sampaoli a accepté ces conditions sans broncher, lui qui planche depuis près d’un mois sur l’effectif de l’Olympique de Marseille avec son staff. Les supporters olympiens peuvent donc déjà oublier Arturo Vidal, dont le nom a été associé à l'OM au cours des dernières heures. Le média sud-américain croit par ailleurs savoir que le charismatique entraîneur argentin aurait déjà quelques idées de reconversion de poste au sein de l’effectif afin de combler quelques manques sans se ruiner. Jorge Sampaoli, qui devrait être contraint de s’isoler sept jours à son arrivée en France, pourrait diriger son premier match sur le banc de l’OM face à Canet-Roussillon en Coupe de France le 7 mars prochain.