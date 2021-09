OM : Sampaoli a choisi, c’est fini pour Mandanda

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Remplaçant lors des quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, Steve Mandanda a bien perdu sa place de titulaire à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur Jorge Sampaoli a confirmé sa nouvelle hiérarchie en faveur de l’Espagnol Pau Lopez, jugé plus performant dans le jeu au pied.

La tendance s’est malheureusement confirmée pour Steve Mandanda. Dès l’arrivée de Pau Lopez, prêté avec option d’achat par la Roma cet été, le gardien emblématique de l’Olympique de Marseille avait de quoi se sentir menacé. Le Français a débuté la saison en tant que titulaire, mais la concurrence n’était pas encore en place puisque son coéquipier n’était pas disponible. Puis l’Espagnol a quitté l’infirmerie et vient de disputer les quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Il n’était pas difficile de comprendre que la hiérarchie avait changé. Et au cas où la situation n’était pas suffisamment claire, l’entraîneur Jorge Sampaoli a confirmé son choix.

« Steve est une idole mais... »

« Je vais faire une réponse sincère, et pas politique. On voulait tester Pau Lopez pour voir comment il s'adaptait au système, car pour nous le gardien est un joueur de plus dans le onze. C'est lui qui a le plus de temps pour jouer au pied et relancer, a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse. On va peut-être mettre un gardien par compétition. Je sais bien que Steve est une idole du club, mais il doit lutter, il y a un présent et un partenaire devant lui aujourd'hui. On doit choisir le meilleur gardien pour chaque match. Cela peut créer des polémiques de par l'histoire de Mandanda. »

En réalité, ce choix serait surtout mal vécu du côté de Steve Mandanda. L’international tricolore, qui s’estimait au niveau en ce début de saison, aurait préféré que Jorge Sampaoli le prévienne. Il est vrai que certains observateurs sont surpris par la soudaine rétrogradation du capitaine. Mais les supporters de l’Olympique de Marseille n’ont pas vraiment contesté la décision du coach. Peut-être parce que l’Argentin leur offre du spectacle et de bons résultats. Il n'empêche que Pau Lopez, privilégié pour son jeu au pied et son placement haut, devra se montrer décisif.