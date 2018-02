OM : Une décision radicale confirmée par Eyraud au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'époque durant laquelle l'OM jouait avec le feu lors des marchés des transferts semble très clairement révolue. Car à la demande de Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud a décidé de faire le grand ménage dans le marécage des intermédiaires et l'Olympique de Marseille ne veut plus marcher dans certaines petites combines qui ont valu quelques soucis à des dirigeants phocéens dans le passé. S'exprimant dans Le Monde, le président de l'OM a clairement mis les choses au point.

« Je ne souhaite pas que l’OM soit sur le devant de la scène médiatique pour des procédures judiciaires, des suspicions. C’est à l’opposé de l’image qu’on veut véhiculer : un club professionnel, composé de gens professionnels, prévient, dans Le Monde, le président de l’Olympique Marseille, qui affirme préféré refuser un joueur plutôt que de travailler avec des intermédiaires identifiés comme douteux. Et JHE balaie également l’idée d’une filière préférentielle avec certains agents. On a érigé en principe le fait de dire non à un joueur parce que son entourage n’offre pas les conditions suffisantes sur le plan réglementaire (...) Sur 37 mouvements effectués depuis notre arrivée, 34 agents différents ont été utilisés. De plus, une transaction réalisée sur deux n’a pas donné lieu à rémunération d’agents. »

Et cette sélection sans concession a même poussé l’OM à abandonner plusieurs pistes chaude. Andoni Zubizarreta indique ainsi avoir abandonné en route un « très bon arrière et deux ou trois autres joueurs ». Du côté de l’Olympique de Marseille, l’ère McCourt a clairement changé la donne concernant certaines pratiques du passé. Nul ne pourra s’en plaindre.