OM ‍: Samir Nasri rejoue Taxi en scooter pour dribbler les bouchons

Par Guillaume Conte

Mettre un match de Coupe d’Europe à Marseille à 18h45 est toujours un pari risqué pour les organisateurs.

Entre les bouchons, la sortie du travail, le public arrive souvent au même moment dans l’enceinte du Boulevard Michelet, qui affichait encore quasiment complet pour la réception de Brighton. Résultat, diffuseur de cette rencontre, Canal+ s’est retrouvé sans aucun de ses consultants au coup d’envoi du match. Samir Nasri n’était pas là, ni Robert Pirès, deux anciens de l'OM qui ne peuvent pas argumenter qu’ils sortaient du travail ou qu’ils ne connaissaient pas ce stade. Les deux hommes sont arrivés en s’excusant platement, et à la pause, l’ancien « Petit Prince » de l’OM a même dévoilé les coulisses de son arrivée à l’arrachée. L’ancien milieu de terrain, passé notamment par Manchester City, explique qu’il était totalement coincé dans les bouchons et n’avançait pas. Voyant les minutes s’écouler, il a fini par trouver une solution radicale et inattendue.

4 minutes de retard, Nasri a eu chaud

L'histoire de Nasri qui raconte comment il est allé au Vélodrome, c'est dingue. Scooter sans casque avec un mec qui le reconnaît alors qu'il est bloqué dans les bouchons. On ne peut pas faire plus marseillais. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) October 5, 2023

Une personne à scooter l’a reconnu, et s’est proposé de l’emmener jusqu’au Vélodrome afin de gagner forcément un temps précieux. Samir Nasri a accepté, avouant sans sourciller qu’il avait fait ce court trajet sans casque, et remerciant au passage ce chauffeur inattendu. « D’habitude, je mets 20 minutes pour aller au stade, là j’ai mis 2h10. J’étais en voiture avec ma soeur, le temps passait, un scooter est passé à côté, je l’ai arrêté pour lui demander de me déposer au stade. Il n’avait qu’un casque, j’ai eu que 4 minutes de retard », a livré Samir Nasri. Une anecdote qui démontre en tout cas que c’est bien le bazar aux abords du Vélodrome lorsque le coup d’envoi est donné aussi tôt et l’ancien international français n’est pas le seul à en avoir fait les frais.