OM ‍: Samir Nasri dégomme une sale rumeur sur Benatia

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Pressenti pour devenir le futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia est la personne idéale pour épauler Pablo Longoria. Son amour pour le PSG a même été démenti.

Suite à la crise provoquée par les groupes d’ultras de l’OM en septembre dernier, Javier Ribalta a officiellement fait ses valises cette semaine du côté de Marseille. Autant dire que Pablo Longoria recherche désormais activement son prochain directeur sportif. Si le nom de Paolo Maldini a été évoqué, la piste prioritaire mène à Mehdi Benatia. Et selon toute vraisemblance, l’ancien défenseur central de la Juventus pourrait bientôt compléter le secteur sportif du club phocéen, sachant qu’il a donné son accord pour rejoindre l’OM. Mais alors est-ce un bon choix pour Marseille ? Samir Nasri pense que oui, surtout que Benatia est un vrai fan de l’OM, et non pas du Paris Saint-Germain comme certains internautes ont pu le dire sur les réseaux sociaux ces derniers jours…

« Medhi, il est tout sauf supporter du PSG »

Le Medhi que je connais il est tout sauf supporter du psg je le connais depuis mes 15ans il a toujours kiffé l’om mais une chose est sure sa serait top si il devient directeur sportif il connaît la ville , le club, le haut niveau moi je suis pour — Samir Nasri Official (@SamNasri19) October 12, 2023

« Le Medhi que je connais il est tout sauf supporter du PSG. Je le connais depuis mes 15 ans, il a toujours kiffé l’OM. Mais une chose est sûre, ça serait top si il devenait directeur sportif. Il connaît la ville, le club, le haut niveau. Moi je suis pour », a simplement lancé Nasri sur son compte Twitter. Une réponse à cette rumeur persistante qui faisait de l'ancien Lion de l'Atlas un sympathisant du Paris SG. Cette déclaration va faire plaisir à Benatia tout en rassurant les supporters de l’OM, qui savent de toute façon que le Marocain a été formé à Marseille (2003-2008) sans jamais disputer un match sous le maillot olympien. C’est donc en tant que directeur sportif que l’actuel agent de joueurs pourrait représenter l’OM à l’international sur le marché des transferts. Un costume qui ne semble donc pas trop grand pour un Benatia très ambitieux et déterminé pour réussir, si l’on en croit les dires de toutes les personnes qui l’ont récemment côtoyé.