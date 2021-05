OM : Eyraud totalement viré, c'est faux !

Dans : OM.

France 3 a annoncé ce lundi que Jacques-Henri Eyraud avait été éjecté du conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille. Mais un rapide démenti a été apporté alors que les supporters se réjouissaient déjà.

France 3 Provence avait mis en joie les fans de l’Olympique de Marseille en affirmant que Jacques-Henri Eyraud n’était plus au conseil du surveillance de l’OM, poste où il avait été nommé après avoir été débarqué de la présidence du club par Frank McCourt. Bien évidemment les réseaux sociaux se sont enflammés et visiblement tout le monde voyait là l’un des effets de la visite du milliardaire américain en France. On en était là de l’enthousiasme général lorsque Romain Haering, journaliste du Phocéen, a refroidi l’ambiance. Via Twitter, ce dernier a rapidement fait savoir que contrairement à ce qu’affirmait France 3, Jacques-Henri Eyraud restait à son poste au sein du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille. Et la chaîne régionale a d'ailleurs confirmé qu’il y avait une méprise chez leurs journalistes et que l'ancien président du club phocéen conservait sa place. Suite au prochain épisode.