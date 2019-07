OM : Sa métamorphose a fuité, Mandanda savoure le buzz

Dans : OM, Ligue 1.

Moins décisif la saison dernière, Steve Mandanda n’a pas été épargné par les critiques.

Sans parler des commentaires dans la presse, les supporters de l’Olympique de Marseille étaient clairement remontés contre leur gardien jugé en surpoids. Il est vrai que l’international français n’était pas dans sa meilleure forme. Mais ça, c’était avant sa cure cet été au centre de Merano en Italie, où le portier a posé en compagnie d’Alassane Pléa et d’un fan qui a publié la photo sur les réseaux sociaux.

Très vite, la publication a fait le buzz, ce qui n’a pas dérangé Mandanda, au contraire. « Sincèrement, je ne communique pas beaucoup sur les réseaux. Voilà, c’est sorti. Je ne cherchais pas forcément à le cacher en plus. Je n’ai pas communiqué derrière. Je n’ai pas de problème avec ça, aucun souci », a réagi le dernier rempart de l’OM, bien préparé pour le stage aux Etats-Unis.

Mandanda veut se rattraper

« Je me sens bien, même très bien, a-t-il confié. Motivé on l’est toujours, malheureusement il y a des saisons plus compliquées que d’autres. C’était mon cas la saison dernière, comme beaucoup d’entre nous malheureusement. On repart sur une nouvelle saison avec l’envie de faire beaucoup mieux. C’est important pour nous, sur un plan personnel, et surtout pour le club. » En effet, Mandanda et ses coéquipiers ont des choses à se faire pardonner.