Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite oblige McCourt à tout casser

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En prévision d'un possible changement de propriétaire, l'Olympique de Marseille ferait actuellement le ménage dans son organisation afin de répondre aux exigences des investisseurs saoudiens ou autres.

Avant que l'Arabie Saoudite puisse acheter l'OM, il faut déjà que Frank McCourt soit vendeur. Et comme le milliardaire américain ne vient quasiment plus jamais au Vélodrome et à Marseille, il est difficile de savoir ce que l'ancien propriétaire des Dodgers souhaite faire. Tandis que l'annonce d'une officialisation est repoussée d'année en année depuis 2021, les rumeurs bruissent sur des changements en cours au sein de l'organigramme. Ce samedi encore, un insider affirme qu'il a du mouvement dans les bureaux de l'Olympique de Marseille, et cela, dans le but très précis de préparer le départ de Frank McCourt et donc le début d'une nouvelle ère avec de nouveaux investisseurs aux commandes du club phocéen dans les prochains mois. C'est Barry Cohen, président du conseil de surveillance de l'OM et proche de McCourt, qui serait à la manœuvre pour rendre la mariée plus belle.

Vente OM : L'Arabie Saoudite prête à officialiser le 18 juin ? https://t.co/2Trj0IcRaK — Foot01.com (@Foot01_com) April 12, 2024

Sur les réseaux sociaux, @Kobi13, qui suit de très près l'actualité de l'Olympique de Marseille et a parfois eu des bonnes infos dans le passé, confirme que des choses changent actuellement dans l'organisation de l'OM. « Tout porte à croire au vu des nombreux départs en interne au club, des réorganisations pilotés par la garde rapprochée de McCourt (B.Cohen) qu'un changement d'actionnaire intervienne très prochainement », précise l'insider, qui ne dit cependant pas qui sont les personnes concernées par ces départs de l'Olympique de Marseille. Ces derniers jours, la rumeur évoquait une possible annonce le 18 juin, ce que Thibaud Vézirian a fermement démenti, estimant qu'il était totalement improbable de fixer ainsi une telle date tant les changements de timing ont été nombreux ces derniers mois dans le dossier de la vente de l'OM. Mais si cette fois Frank McCourt a réellement décidé de céder le club qu'il avait racheté pour 50 millions d'euros à Margarita Louis-Dreyfus, alors les choses devraient vraiment s'accélérer.