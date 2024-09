OM-PSG ‍: C'est déjà la folie pour entrer au Vélodrome

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Programmé au dimanche 27 octobre, le match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain suscite un engouement totalement démesuré. L'OM se frotte les mains.

L'affiche OM-PSG a toujours fait recette au Vélodrome, même si depuis des années, et à l'exception de la qualification marseillaise en Coupe de France, le club de la capitale fait des misères aux Phocéens. Cependant, cette année, le début de saison de l'équipe de Roberto De Zerbi donne l'espoir fou au peuple marseillais que cette fois ce pourrait être la bonne et qu'avec le départ de Kylian Mbappé le titre est jouable pour l'Olympique de Marseille. Alors, il est évident que le choc entre l'OM et le PSG programmé dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1, le dimanche 27 octobre, va battre des records d'audience sur DAZN et provoque déjà une vraie folie à la billetterie du Vélodrome. Au point même qu'il se pourrait bien que le grand public ne puisse pas acheter une seule place, ce qui serait forcément une sacrée performance en même temps qu'une grosse déception.

Le Vélodrome sera complet pour OM-PSG, c'est logique

Même si le Vélodrome contient officiellement 67.000 places, l'Olympique de Marseille a décidé cette saison de ne pas aller au-delà de 49.000 abonnements, lesquels se sont arrachés avant le début de saison. Le service marketing a ensuite décidé de vendre un package incluant non seulement une place pour le match face au Paris Saint-Germain, mais également un ticket pour une autre affiche moins sexy, à savoir face au SCO Angers le 4 octobre. Et comme le révèle La Provence, ce sont encore 8.000 tickets qui se sont ainsi arrachés. Il ne reste donc plus qu'un seul créneau avant une possible vente au grand public.

DAZN peut se frotter les mains

Et cette opportunité est offerte aux seuls membres du club Peuple Bleu et Blanc, géré par l'OM et qui moyennant 25 euros par an permet d'avoir des avantages, dont celui de pouvoir acheter des places pour ce match face au PSG. Mardi prochain, à partir de 10h, les 75.000 adhérents de ce club auront donc la possibilité de s'arracher les 5.000 tickets mis en place. La suite ? À en croire nos confrères du quotidien régional, il est désormais très probable qu'il n'y aura aucune vente pour le grand public. Alors que l'équipe de Pablo Longoria avait prévu un créneau jeudi 3 octobre prochain pour cela, il paraît presque acquis que la totalité des places pour le Vélodrome se sera envolée avant.

Les déçus seront donc nombreux, mais l'engouement des supporters marseillais pour ce choc entre Adrien Rabiot et ses coéquipiers face à l'armada parisienne atteint des sommets cette saison et les tribunes du stade marseillais ne sont pas extensibles. C'est DAZN qui peut déjà se frotter les mains, car l'audience risque d'être colossale le dimanche 27 octobre prochain. Au diffuseur de la Ligue 1 de ne pas se rater ce soir-là.