L1 : L'OL sans Aouar et Dembélé, c'est au niveau de l'OM

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille se rendra au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain avec l’intention de mettre fin à sa mauvaise série dans les Classiques.

Est-ce enfin la bonne année pour l’OM contre le PSG ? Chaque saison, cette question revient en boucle à l’approche des Classiques. Il faut dire que le club phocéen fait un vrai complexe d’infériorité face au club de la capitale. Tout simplement car l’OM n’a plus dominé le PSG depuis 2011. Neuf ans d’attente. Et ce week-end, alors que le PSG sera affaibli comme jamais, avec les probables absences de Neymar, Mbappé, Di Maria, Navas ou Icardi, tous touchés par le Covid-19, les supporters marseillais vont y croire dur comme fer. Surtout que l’équipe d’André Villas-Boas sera, elle, au complet, comme l’annonce Mohamed Bouhafsi.

« La compo de l’OM contre le PSG ? Mandanda dans la cage. À droite, Sakai ou Sarr. La charnière centrale : Balerdi, Caleta-Car. À gauche, Amavi. Au milieu de terrain : Kamara en sentinelle, Sanson et Rongier. En attaque, Thauvin à droite, Benedetto en pointe, Payet à gauche. Cette compo est belle. S’il y a départ d’Aouar ou de Dembélé à l’OL, le onze-type de l’OM, sans le banc, c’est le deuxième ou le troisième de L1. Ça se bat avec Lyon », a lancé le journaliste de RMC. Mais comme pour l’OL, la fin du mercato estival pourrait être très compliquée du côté de Marseille, où Caleta-Car, Sanson ou Kamara sont courtisés. Et avec de tels départs, l’OM n’aurait tout de suite plus la même allure...