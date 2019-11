OM : Pierre Ménès s’enflamme pour Payet et ce Marseille génial !

Dans : OM.

Dimanche soir, c’est véritablement au show Dimitri Payet que les fans de l’Olympique de Marseille ont assisté au Vélodrome (2-1). Le n°10 phocéen a tout simplement porté son équipe contre l’OL…

Une prestation remarquable de la part de l’international français, qui a mis tout le monde d’accord après ses déclarations controversées de la semaine sur Rudi Garcia. Ami du Réunionnais dans la vie, Pierre Ménès avait égratigné Dimitri Payet ces derniers jours, en indiquant que ses provocations à l’égard de son ancien entraîneur n’étaient pas très malines. Mais après la victoire de l’OM sur Lyon, le journaliste de Canal Plus s’est incliné devant le meneur de jeu, auteur d’un doublé et impliqué comme rarement d’un point de vu tactique et défensif.

« Payet qui avait lâché des déclarations osées dans la semaine, qui ne m’avait d’ailleurs pas beaucoup plu. Je pensais que c’était se mettre une pression supplémentaire inutile sur les épaules. Mais il faut croire que Dimitri avait prémédité son coup et pensait qu’il aurait besoin de ce surplus d’adrénaline. Il a magnifiquement transformé le penalty consécutif à la main de Thiago Mendes, après six minutes d’atermoiements, de VAR, d’altercation Benedetto-Dubois, de laser dans les yeux de Lopes… Six minutes d’attente avant de réussir un péno aussi important, dans le contexte bouillant de ce match, c’est fort » a indiqué Pierre Ménès, avant de conclure sur Payet. « Même à dix contre onze, l’OM a gardé ce côté compact, cette détermination, cette agressivité… Avec en symbole Payet, qui est allé au bout de lui-même en finissant avec des crampes. Jusqu’ici, Villas-Boas a presque tout bon avec cette équipe. On le sait, il n’a pas un effectif dingue tant qualitativement que quantitativement. Mais il obtient des résultats. Lui croit dur comme fer à une place sur le podium et, pour l’instant, tout cela lui donne raison ». Avec un Payet à ce niveau-là, l’OM peut rêver d’atteindre l’objectif de son entraîneur…