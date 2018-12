OM : Pierre Ménès accuse l'OM d'avoir balancé 65 ME par la fenêtre

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis le début de la saison, Rudi Garcia ne s’appuie pas beaucoup sur les recrues estivales du mercato à l’OM.

En effet, Nemanja Radonjic et Duje Caleta-Car peinent à s’imposer tandis que Kevin Strootman est régulièrement utilisé, sans pour autant faire l’unanimité en interne. La preuve d’un mercato totalement raté l’été dernier ? Cela ne fait aucun doute pour Pierre Ménès. Sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste de la chaîne cryptée a dénoncé ce qu’il considère comme une faillite à 65 ME. Et cela ne surprendra personne, la direction phocéenne est vivement critiquée…

« C'est un problème de niveau des cadres. Mandanda est moins bien, Rami n'est pas bien, Payet est sur courant alternatif. Il n'y a que Thauvin qui joue à son niveau. Et puis c'est la faillite du recrutement aussi. 65 ME dépensés pour rien, parce que les mecs ne jouent même pas. Et ça fait deux ans que tout le monde te dit qu'il faut un attaquant à Marseille, et deux ans qu'ils ne prennent personne » a expliqué le chroniqueur de Canal Plus. Autant dire que la direction marseillaise a tout intérêt à rectifier le tir lors du mercato hivernal, avec notamment le recrutement d’un attaquant. Sinon, supporters et observateurs devraient être sans pitié.