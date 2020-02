OM : Payet menace Eyraud, pression maximale au mercato !

Dans : OM.

Solidement installé à la deuxième place du classement depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille a de bonnes chances de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Mais avec quel effectif l’OM se présentera-t-il sur la scène européenne la saison prochaine ? La question se pose alors que le club accuse un énorme déficit, et devra vendre pour 60 ME de joueurs avant le 30 juin prochain afin d’échapper aux sanctions du fair-play financier. A plusieurs reprises, André Villas-Boas a indiqué en conférence de presse qu’il n’hésitera pas à quitter Marseille s’il voit que le club ne se présente pas suffisamment armé en Ligue des Champions la saison prochaine. Ce mardi, à la veille du déplacement des Phocéens à Saint-Etienne, Dimitri Payet en a fait de même, en mettant un énorme coup de pression sur Jacques-Henri Eyraud.

« L’intérêt de West Ham, je l’ai lu comme vous. Tout le monde connaît mon attachement au club du coup je pense que la question ne se pose pas. Je pense que c’est assez clair dans ma tête. Tout le monde sait pourquoi je suis revenu. L’objectif est de faire revenir l’OM en Ligue des Champions. Se qualifier c’est bien, la jouer c’est mieux. Si c’est pour se qualifier et ne pas avoir un effectif pour la jouer dans de bonnes conditions, je me poserais les bonnes questions pour savoir je reste ou si je vais voir ailleurs » a indiqué Dimitri Payet, très franc et transparent, avant de poursuivre. « J’en ai parlé avec le coach bien sûr mais pas avec le président. C’est une réflexion qui n’est pas exceptionnelle. C’est juste du bon sens. Se qualifier et faire bonne figure, je ne parle pas de la gagner, mais passer la phase de poules, ce serait déjà exceptionnel mais pour cela il faut un effectif. Aujourd’hui, en termes de nombre, on n’est pas capable d’assumer ça. Il faudra se poser les bonnes questions. Qui fait quoi et prendre ses responsabilités sur le prochain mercato ». On l'a compris, Dimitri Payet n'est pas vraiment partant pour faire du tourisme en Ligue des Champions la saison prochaine. Des déclarations qui lancent déjà de manière bouillante le prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille…