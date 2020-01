OM : Dimitri Payet à West Ham, un brutal démenti !

Dans : OM.

Ce mardi matin, les supporters de l’Olympique de Marseille apprenaient au réveil que West Ham, ancien club de Dimitri Payet, souhaitait rapatrier l’international français au mercato hivernal.

Le journal L’Equipe était affirmatif, indiquant que les Hammers, 17es de Premier League, avaient la farouche envie de convaincre Dimitri Payet de revenir à Londres, deux ans et demi après son départ. Une information rapidement démentie en Angleterre puisque selon les informations de Sky Sports, le nom de Dimitri Payet n’est absolument pas évoqué dans les bureaux du club de West Ham. Et pour cause, les dirigeants britanniques seraient toujours très remontés contre le Français.

Pour rappel, Dimitri Payet avait pris la décision d’aller au clash avec West Ham pour forcer son départ vers l’Olympique de Marseille en janvier 2017, au tout début de l’ère Frank McCourt. Rancuniers, les Hammers n’ont donc aucunement l’intention de manifester le moindre intérêt auprès de l’Olympique de Marseille pour Dimitri Payet. Il aurait de tout de façon été très surprenant de voir l’international tricolore répondre favorablement à d’éventuelles sollicitations de West Ham, quand on connaît son attachement pour la ville de Marseille et la position très claire de sa femme, qui avait joué un rôle majeur dans le retour de Payet en Provence. Voilà en tout cas une rumeur rapidement balayée, pour le plus grand plaisir des supporters de l’OM et d’André Villas-Boas, qui a fait du n°10 olympien son leader offensif cette saison.